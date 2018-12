Zürich - Die Software AG veröffentlicht fünf Prognosen für die Banken- und Versicherungsbranche im Jahr 2019: Vom offenen Bankwesen über die nutzungsorientierte Finanzierung bis hin zur Beschleunigung des Internet of Things stehen Versicherungen und Finanzdienstleister an der Schwelle zu einem neuen digitalen Zeitalter.

1. Das richtige API-Management

Open Banking (auch API Banking) gewinnt im Zuge der kundenorientierten digitalen Transformation zunehmend an Bedeutung. Dabei werden APIs nicht nur als reine technische Schnittstelle verstanden, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden, sondern das gesamte Lebenszyklusmanagement zur Skalierung, Kontrolle, Steigerung und Wiederverwendung von APIs spielt eine tragende Rolle. Unternehmen müssen sich Gedanken machen, welche APIs sie zur Verfügung stellen wollen und wo sie Synergien nutzen können - sowohl intern als auch mit anderen Marktteilnehmern, die in Zeiten der Plattformökonomie zu Kooperationspartnern werden können. Einige Banken haben bereits ihre Strategien für Open Banking definiert und haben ein für sie passendes Modell festgelegt. Andere werden feststellen, dass sie zu spät dran sind, da die attraktivsten Partner bereits Geschäftsbeziehungen eingegangen sind.

2. Einfachheit siegt

In den letzten Jahren haben Finanzdienstleister viel Geld für mobile und kundenorientierte Technologien ausgegeben. Sie werden allerdings feststellen, dass sie die Grenzen dessen, was sie ihren Kunden in kontextbezogener Erfahrung - dabei geht es nicht mehr um das Gerät selbst, sondern um den Kontext, in dem das Gerät verwendet wird - liefern können, erreichen, wenn sie ihre Prozesse nicht vollständig und ...

