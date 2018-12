Der Dax dürfte sich am Donnerstag stabil aus der Weihnachtspause zurückmelden. Rund zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,10 Prozent höher auf 10 644 Punkte. Am vergangenen Freitag war der Dax mit 10 512 Punkten zeitweise auf einen Tiefststand seit zwei Jahren gefallen, bevor er sich letztlich wieder stabilisierte.

Während sich der Dax eine Auszeit nahm, ging es an der Wall Street und in Tokio turbulent zu: Nachdem der Dow Jones Industrial am Heiligabend im verkürzten Handel um fast drei Prozent abgesackt war, sprang der US-Leitindex zur Wochenmitte dann um knapp fünf Prozent nach oben.

Getrieben wurde die Rally vor allem von Einzelhandels- und Energiewerten. Offensichtlich war das Weihnachtsgeschäft so gut wie schon seit mehreren Jahren nicht mehr gelaufen. Der US-Ölpreis legte nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung um fast zehn Prozent zu. US-Präsident Donald Trump hatte zudem Investoren empfohlen, die zuletzt gefallenen Kurse zum Aktienkauf zu nutzen. Gleichzeitig wiederholte er am Dienstag (Ortszeit) seine scharfe Kritik an der US-Notenbank./ag/mis

ISIN DE0008469008

AXC0033 2018-12-27/07:09