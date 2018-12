2018 war auch das Jahr der Diesel-Urteile. Die fielen unterschiedlich aus. Der Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen spricht von einer "grotesken Situation". Die Schuldigen dafür sieht er nicht in den Kommunen.

Der Chef des Verbands kommunaler Unternehmen fürchtet nach den Diesel-Urteilen und angesichts sehr unterschiedlicher Maßnahmen für sauberere Luft in Städten ein "heilloses Durcheinander". "Es gibt ganz unterschiedliche Handhabungen und Umsetzungen in den jeweiligen Kommunen", sagte der Verbandspräsident und Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Die werden in der Praxis für ein heilloses Durcheinander sorgen." Für den wichtigen Wirtschaftsraum Rhein-Main etwa sei dieser Flickenteppich eine "groteske Situation".

Nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe wegen überschrittener Grenzwerte für Stickstoffdioxid haben Gerichte für eine ganze Reihe an Städten angeordnet, Fahrverbote in ihre Luftreinhaltepläne aufzunehmen - darunter auch Mainz. In Hamburg beispielsweise sind schon zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt, in Stuttgart tritt zum Jahreswechsel ein Fahrverbot in Kraft. Für Essen ordnete das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen vom 1. Juli 2019 an eine Fahrverbotszone an, zu der erstmals auch eine stark befahrene Autobahn gehört. In Frankfurt wird es bis zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung zunächst keine Fahrverbote geben.

"Ich kann mir vorstellen, dass ein kluges Start-up-Unternehmen demnächst eine App auflegt, die mich dann im Rhein-Main-Gebiet mit meinem Diesel klug lenkt und aufzeigt, in welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...