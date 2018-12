Der amerikanische Finanzdienstleister MVC Capital Inc. (ISIN: US5538291023, NYSE: MVC) wird eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung für das erste Quartal 2019 erfolgt am 9. Januar 2019 (Record date: 2. Januar 2019). Seit der ersten Zahlung im Juli 2005 wird damit das 55. Quartal in Folge eine Dividende ausgezahlt. MVC Capital schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet ...

