FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.035 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.013 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.122 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.040 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.154 EUR

VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.186 EUR

VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.292 EUR

VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.188 EUR

VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.287 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.028 EUR

VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.306 EUR

VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.114 EUR

VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.191 EUR

VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.108 EUR

VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.079 EUR

SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.081 EUR

0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.090 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.089 EUR

5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.307 EUR

2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.439 EUR

IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR

N3A XFRA JP3686140009 NIPPON AQUA CO. LTD. 0.032 EUR

0KY XFRA JP3220100006 KAYAC INC. 0.016 EUR

300 XFRA JP3281630008 KENEDIX INC. 0.055 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR

13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.184 EUR

108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.237 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.335 EUR

1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.261 EUR

86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.063 EUR

30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.395 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.042 EUR

CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. 0.197 EUR

4WBA XFRA US98105T1043 WOORI BANK ADR/3SW 5000