FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.051 EUR

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10 0.011 EUR

H11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.068 EUR

BMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.542 EUR

XFRA GB00BYP78K91 SHENTON FIN. 17/20 MTN 0.000 %

2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.066 EUR

RNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.004 EUR

S3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.089 EUR

FRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.139 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.006 EUR

PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.420 EUR

CAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.879 EUR

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.061 EUR

PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 0.157 EUR

CIDA XFRA BRCMIGACNPR3 CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB- 0.032 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.164 EUR

IHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.011 EUR

PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.011 EUR

VAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.290 EUR

8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.355 EUR

KUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20

2MF XFRA JP3922980002 MOBILE FACTORY INC 0.134 EUR

AVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.018 EUR

1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.145 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.737 EUR

B15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.058 EUR

DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.077 EUR

G03 XFRA JP3235900002 GUNGHO ONLINE ENTMT 0.024 EUR

6CY XFRA JP3311540003 CYBERLINKS CO. LTD. 0.126 EUR

SKX XFRA JP3396210001 SKYLARK 0.174 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR

VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.226 EUR

VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.235 EUR

VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.231 EUR

VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.067 EUR