Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas erholt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1378 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs feiertagsbedingt zuletzt am Montag auf 1,1408 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter erklärten die leichten Kursgewinne beim Euro mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten sowie einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. An der New Yorker Wall Street hatte es am Vorabend starke Kursgewinne gegeben. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Erst am Nachmittag stehen wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm, darunter Kennzahlen zur Konsumlaune in der größten Volkswirtschaft der Welt./jkr/mis

ISIN EU0009652759

AXC0040 2018-12-27/07:31