Der Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci übernimmt die Mehrheit an dem britischen Flughafen London Gatwick. Für 50,01 Prozent zahlt Vinci etwa 2,9 Milliarden britische Pfund (rund 3,2 Milliarden Euro), wie die Franzosen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Damit gehören nun 46 Flughäfen in 12 Ländern zum Portfolio von Vinci. Gatwick ist der zweitgrößte Flughafen Großbritanniens und der acht-verkehrsreichste in Europa. Die restlichen Anteile liegen bei Global Infrastructure Partners./nas/mis

