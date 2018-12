Die weihnachtliche Börsenrally in den USA bringt den Optimismus an die Märkte zurück - vorbörslich steigt auch der Dax deutlich. Doch Experten bleiben skeptisch.

Wenn die Deutsche Börse am heutigen Donnerstag nach den Weihnachtstagen wieder öffnet, steht die letzte Handelswoche des Jahres unter schwierigen Vorzeichen. Auf Jahressicht summiert sich das Minus im Dax bislang auf knapp 18 Prozent - der voraussichtlich größte Jahresverlust seit der Finanzkrise 2008. Am vergangenen Freitag schloss der Leitindex Dax bei 10.633 Punkten.

Doch die Rally an den US-Märkten am zweiten Weihnachtstag verändert die Vorzeichen. Vorbörslich notierte der Dax am Donnerstagmorgen laut Daten des Brokers IG Markets zeitweise fast drei Prozent im Plus. Noch besser läuft der Handel in Asien, die Werte in den Indizes Nikkei und Topix ziehen wieder deutlich an.

Doch Experten warnen vor verfrühter Euphorie, gerade im Feiertagshandel sei die Anfälligkeit für Schwankungen groß. Aus den USA werden am Mittwoch Konjunkturdaten erwartet. Doch aufgrund des Haushaltsstreits in Washington sind viele Behörden geschlossen und werden einige Zahlen nicht veröffentlichen können. Zudem sorgt US-Präsident Donald Trump weiter für Unsicherheiten.

1 - Der Asienhandel

Nach der Rally an der New Yorker Börse hat am Donnerstag auch der japanische Aktienmarkt kräftige Gewinne verzeichnet. Der Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 3,74 Prozent höher bei 20.049 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 4,43 Prozent auf 1494 Zähler. Am Mittwoch war der Nikkei zeitweise auf 18.948 Zähler und damit auf seinen niedrigsten Stand seit Ende April 2017 gefallen.

Japanische Analysten zeigten sich skeptisch. "Die japanischen Aktien mögen heute höher notieren, aber angesichts der großen Volatilität am Markt, kann es morgen schon wieder ganz anders aussehen", sagte Soichiro Monji von Daiwa SB Investments. Zudem verwies der Ökonom auf die großen Ausschläge angesichts des durch die Feiertage ausgedünnten Handels.

2 - Vorgaben aus den USA

Die Anleger haben in den USA entschlossen zugegriffen. ...

