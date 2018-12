Der US-Präsident Donald Trump rät Investoren, die zuletzt gefallenen Kurse zum Aktienerwerb zu nutzen. "Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit zu kaufen. Wirklich eine großartige Gelegenheit zu kaufen", sagte Trump am 1. Weihnachtsfeiertag vor Reportern im Weißen Haus. Er habe "großes Vertrauen" in US-Unternehmen, betonte der Präsident. Die Folge: Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...