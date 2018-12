DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Deutschland endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 14.00 Uhr MEZ. Auch in Österreich findet nur eine verkürzte Sitzung (bis 14.15 Uhr MEZ) statt.

MONTAG (Silvester): In Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Russland und Japan ruht der Börsenhandel am letzten Tag des Jahres 2018. In Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Hongkong und Australien finden verkürzte Börsensitzungen statt. In den USA endet der Anleihehandel schon um 20.00 Uhr MEZ.

DIENSTAG (Neujahr): Alle Börsen im Beobachtungsuniversum von Dow Jones Newswires bleiben geschlossen.

TAGESTHEMA

Wegen der Haushaltssperre in den USA hat das Handelsministerium in Washington die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten vorerst eingestellt. Daten, die von der Statistikbehörde und vom Bureau of Economic Analysis erhoben werden, würden während der teilweisen Schließung von US-Bundesbehörden nicht veröffentlicht, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Dies betrifft auch die Verkäufe von Neubauten im Monat November, die eigentlich am Donnerstag um 10.00 Uhr Ortszeit bekanntgegeben werden sollten. Zu den vom Handelsministerium veröffentlichten Daten gehören Wohnungsbau, Handel, Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter, Bruttoinlandsprodukt, Inflation sowie persönliche Einkommen und Ausgaben. Das US-Arbeitsministerium kündigte an, seine Daten weiterhin zu veröffentlichen, so auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag um 8.30 Uhr Ortszeit.

Am Freitag vor Weihnachten war es dem Kongress nicht gelungen, die Blockade in den Haushaltsberatungen zu durchbrechen und den so genannten "Shutdown" in letzter Minute abzuwenden. Streitpunkt sind die von Präsident Donald Trump geforderten Mittel für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, den die Demokraten strikt ablehnen. Eine Einigung zeichnet sich bislang nicht ab. Die Parlamentarier wollen die Verhandlungen zum Haushaltsstreit am Donnerstag fortsetzen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 214.000 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 133,5 zuvor: 135,7

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.463,30 -0,31% Nikkei-225 20.077,62 +3,88% Hang-Seng-Index 25.549,19 -0,40% Kospi 2.028,44 +0,02% Shanghai-Composite 2.491,95 -0,25% S&P/ASX 200 5.597,20 +1,88%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Der Aktienmarkt lässt den desaströsen 5-prozentigen Kurseinbruch vom Dienstag fast wieder vergessen. Im Sog der Kursexplosion an den US-Börsen mit einem Anstieg des Leitindex Dow-Jones um gut 1.000 Punkte bzw. 5 Prozent schoss der Nikkei-Index kräftig nach oben. Bereits am Vortag hatte er sich um knapp 1 Prozent erholt. Die massive Kurserholung an den US-Börsen treibt auch die Indizes an den anderen Plätzen in Ostasien und Australien nach oben. Allerdings nicht so stark wie in Tokio, weil es dort zuletzt auch keine vergleichbaren Rückschläge gab. Größte Tagesgewinner sind Aktien aus dem Technologiesektor, vor allem aber dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise im Zuge der massiven Gegenbewegung in den USA um 9 Prozent nach oben geschossen waren. Die starken Gewinne an der Wall Street sorgten für Gewinne querbeet in Asien, auch wenn sich die Akteure schon die Frage stellten, wie nachhaltig diese sein könnten angesichts der eher dünnen Volumen, die oftmals dahinter stünden, kommentiert Marktexperte Jingyi Pan von IG. Laut Analystin Margaret Young von CMC Markets sind auch die mittlerweile niedrigen Bewertungen asiatischer Aktien ein Grund für die Erholung.

US-NACHBÖRSE

Die Facebook-Aktie hat im nachbörslichen Handel mit US-Aktien am Mittwoch auf Nasdaq.com ihren gut 8-prozentigen Kursanstieg verteidigt. Das Papier hatte nicht nur von der fulminanten breit angelegten Rally an den US-Börsen profitiert, sondern auch davon, dass sich Andrew Left, als aktivistischer Shortseller bekannter Herausgeber des Online-Investment-Newsletters Citron Research, für den Kauf der Aktie ausgesprochen hatte. Nachbörslich gaben Facebook lediglich um 0,2 Prozent nach. Unter den weiteren reger gehandelten Papieren neben Facebook finden sich im unternehmensseitig nachrichtenlosen Nasdaq-Nachbörsenhandel Cisco (Kurs -0,7 Prozent), Starbucks (unverändert), Apple (-0,5 Prozent) und Qualcomm (+0,3 Prozent).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.878,45 4,98 1086,25 -7,45 S&P-500 2.467,70 4,96 116,60 -7,70 Nasdaq-Comp. 6.554,36 5,84 361,44 -5,06 Nasdaq-100 6.262,77 6,16 363,41 -2,09 Montag, 24.12. Umsatz NYSE (Aktien) 1.062 Mio 655 Mio Gewinner 2.646 630 Verlierer 383 2.354 unverändert 52 71

Hausse - Am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause erholten sich die US-Börsen von dem Rücksetzer, den sie am Montag erlitten hatten. Absolut gesehen verbuchte der Dow mit einem Anstieg um über 1.000 Punkte das größte Plus in seiner Geschichte. Auftrieb gaben Äußerungen von Kevin Hassett, Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, wonach Donald Trump nicht versuchen wird, US-Notenbankchef Jerome Powell zu entlassen. Hassett äußerte sich darüber hinaus zuversichtlich zur US-Wirtschaft. Angeführt wurde der Markt von den Einzelhandelswerten, nachdem die Branche überzeugende Zahlen zum Weihnachtsgeschäft vorgelegt hatte. Der Sektor gewann 7,4 Prozent. Amazon sprangen um 9,4 Prozent. De Online-Händler hatte einen weiteren Verkaufsrekord gemeldet. Walmart gewannen 5,3 und Home Depot 6,4 Prozent. Tesla profitierten mit einem Plus von 10,4 Prozent von einem positiven Analystenkommentar. Die Experten von Wedbush sehen den Elektroautobauer bei seinem Model 3 auf einem guten Weg. Facebook verteuerten sich um 8,2 Prozent, nachdem sich mit Andrew Left ein aktivistischer Shortseller für den Kauf der Aktie ausgesprochen hatte. Im Energiesektor, der im Zuge des Ölpreisanstiegs mit einem Plus von 6,2 Prozent das zweitstärkste Börsensegment stellte, sprangen Chesapeake Energy um 26,7 Prozent. Der ehemalige Chairman Archie W. Dunham hat seine Beteiligung an dem Unternehmen weiter aufgestockt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 30 Jahre

Die wiedererwachte Risikofreude der Anleger führte dazu, dass sogenannte sichere Häfen wie Staatsanleihen gemieden wurden. Die Zehnjahresrendite stieg um 7 Basispunkte auf 2,81 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1388 +0,3% 1,1356 1,1401 -5,2% EUR/JPY 126,48 +0,1% 126,41 126,61 -6,5% EUR/GBP 0,8995 +0,1% 0,8983 0,9004 +1,2% GBP/USD 1,2659 +0,1% 1,2641 1,2661 -6,4% USD/JPY 111,08 -0,2% 111,31 111,06 -1,4% USD/KRW 1124,86 -0,4% 1124,86 1125,75 +5,4% USD/CNY 6,8928 +0,1% 6,8854 6,9032 +5,9% USD/CNH 6,8959 +0,0% 6,8945 6,9035 +5,9% USD/HKD 7,8349 +0,1% 7,8285 7,8331 +0,3% AUD/USD 0,7043 -0,3% 0,7064 0,7061 -9,9% NZD/USD 0,6703 -0,4% 0,6730 0,6738 -5,6% Bitcoin BTC/USD 3.740,00 -1,8% 3808,1150 4.209,63 -74,0%

Mit seiner Aussage, dass der Stuhl von Fed-Chef Powell keineswegs wackele, stärkte Trump-Wirtschaftsberater Hassett auch den Dollar. Der Euro fiel deutlich zurück unter die Marke von 1,14 Dollar und notierte im späten US-Handel bei rund 1,1350 Dollar. Auch zum Yen, der als sicherer Hafen zuletzt verstärkt Zulauf erhalten hatte, machte der Dollar wieder Boden gut.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,07 46,22 -0,3% -0,15 -19,7% Brent/ICE 54,30 54,47 -0,3% -0,17 -13,8%

Die Ölpreise machten nach ihrem jüngsten Rücksetzer, der sie auf den tiefsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres geführt hatte, einen kräftigen Satz nach oben. WTI legte um 8,7 Prozent auf 46,22 Dollar das Barrel zu. Brent kostete mit 54,47 Dollar 7,9 Prozent mehr. Am Markt habe sich die Überzeugung durchgesetzt, dass die Befürchtung eines schwächeren Wirtschaftswachstums und eines deshalb geringeren Ölbedarfs wohl übertrieben sei, kommentierten Händler die Erholung. Die Analysten von Tudor Pickering Holt & Co prognostizieren für 2019 sogar eine Unterversorgung mit Öl, nachdem die Opec und Russland kürzlich Förderkürzungen beschlossen haben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,74 1.266,96 +0,1% +1,78 -2,6% Silber (Spot) 15,00 15,03 -0,2% -0,04 -11,5% Platin (Spot) 799,49 797,50 +0,2% +1,99 -14,0% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,3% -0,01 -19,7%

Gold war angesichts der kräftig steigenden Aktienmärkte nicht gefragt. Daneben lastete der festere Dollar auf dem Edelmetall. Der Preis für eine Feinunze sank um 0,3 Prozent auf 1.266 Dollar. Allerdings hatte der Goldpreis am Montag während des Ausverkaufs bei Aktien ein Sechsmonatshoch erklommen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INDONESIEN

Die indonesischen Behörden haben die Warnstufe für den indonesischen Vulkan Anak Krakatoa erhöht. Darüber hinaus wurde die Sicherheitszone rund um den Krater am Donnerstag von zwei auf fünf Kilometer erweitert. Zuvor hatte es wegen der anhaltenden Aktivität des Vulkans Warnungen vor einem neuen Tsunami gegeben. Die Behörden forderten die Anwohner auf, sich von der Küste fernzuhalten.

MERCK & CO / SANOFI

Sanofi und Merck & Co haben von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für ihren Impfstoff Vaxelis erhalten. Ein kommerzielles Angebot soll erst 2020 in den USA verfügbar sein.

