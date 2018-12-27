FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1
25E XFRA JP3167680002 ELAN CORP.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1
7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1
25E XFRA JP3167680002 ELAN CORP.