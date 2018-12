Zürich - 2018 war kein gutes Jahr für die Tiere: Einige Arten breiten ihre Lebensräume zwar aufgrund der Klimaerwärmung aus, doch andere haben mit globaler Erderwärmung und schwindenden Lebensräumen zu kämpfen. Der WWF zieht Bilanz zu den Gewinnern und Verlieren im 2018.

Einer der grossen Verlierer im Jahr 2018 ist der Ostsee-Hering. Einst galten seine Vorkommen als unerschöpflich. Seit 10 Jahren gibt es aber immer weniger Nachwuchs. Wie dem Hering geht es vielen Fischbeständen, sie sind überfischt, erschöpft oder leiden unter der Klimakrise. Zu den Verlierern gehört auch der Tapanuli-Orang-Utan, der kaum entdeckt schon als akut bedroht gilt.

Hoffnung gibt es dafür bei Finn- und Grauwal - die Fangverbote zeigen Wirkung. Auch die Bestände der Berggorilla sind mit 1000 Tieren wesentlich höher als gedacht. Trotzdem ist er noch immer als "stark gefährdet" eingestuft und durch Wilderei und Landwirtschaft bedroht. "Die Beispiele zeigen, dass Schutzmassnahmen zum Erhalt der Arten funktionieren. Sie können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch ein steiniger Weg vor uns liegt, wenn wir den Planeten und die Artenvielfalt erhalten wollen", sagt Philip Gehri, Kommunikationsbeauftragter beim WWF Schweiz.

Verlierer 2018

Ostsee-Hering: Heringe stehen im Guinness-Buch der Rekorde: Weltweit kommt kein Fisch in grösserer Zahl vor. Trotzdem gibt es schlechte Nachrichten vom Ostsee-Hering: Er hat in den vergangenen 60 Jahren den Grossteil seiner für die Eiablage so wichtigen Unterwasserwiesen verloren. Jetzt macht ihm zusätzlich die Klimaerwärmung zu schaffen. Seit über 10 Jahren gibt es immer weniger Nachwuchs.

Tapanuli-Orang-Utan: Er ist ein ganz unbekannter Vertreter seiner Art. Tatsächlich wurde dieser Waldmensch erst im November 2017 auf Sumatra entdeckt. Tapanuli-Orang-Utan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...