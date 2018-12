USD/CAD 5-Minuten Chart Der USD/CAD erreichte in dieser Woche ein neues kurzfristiges Hoch und es kommt in der Nähe des Hoch zu einer Konsolidierung. USD/CAD 30-Minuten Chart In den vergangenen beiden Monaten gab der CAD gegenüber dem Greenback an Wert ab. Die überkauften Bedingungen werden aber wahrscheinlich zu einer Konsolidierungsformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...