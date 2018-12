Berlin (ots) - Auch in diesem Jahr präsentierte Helene Fischer mit ihrer "Helene Fischer Show" ein Weihnachts-TV-Highlight und hatte einige internationale und nationale Superstars eingeladen. Gemeinsame Performances, Talks und Show-Einlagen sorgten für einen perfekten Fernsehabend. Das Ergebnis feierte gestern TV-Premiere und begeisterte ein Millionenpublikum an den Bildschirmen! Mit über 5,73 Millionen Zuschauern und 19,5 % Marktanteil erreichte die "Helene Fischer Show" einen Allzeit-Rekord und toppte das Ergebnis von 2017.



Jetzt gibt es direkt das nächste Highlight, denn das wunderschöne Duett von Helene Fischer und Kerstin Ott erscheint als Single: "Regenbogenfarben" aus Kerstin Otts aktuellen Album "Mut zur Katastrophe" ist eine mitreißende Hymne für Toleranz, Offenheit und Menschlichkeit: "Im Grunde sind wir alle nur Menschen, die nach dem gleichen Ziel streben: Glücklich zu sein", so Kerstin Ott über die universelle Botschaft von "Regenbogenfarben". Das gemeinsame Duett mit Helene Fischer ist ab sofort als Download und im Stream erhältlich.



Ein weiterer großer Moment in der gestrigen "Helene Fischer Show" war der Auftritt des italienischen Superstars Eros Ramazzotti. Die beiden haben bereits bei Eros' aktuellem Album "Vita Ce N'è" zusammen gearbeitet und präsentierten ihr Duett "Per Il Rest Tuto bene". Zudem performte der weltweit erfolgreichste italienische Musiker den Titelsong seines Albums "Vita Ce N'è".



Und es gab noch ein weiteres herzliches Wiedersehen unter Superstars: Luis Fonsi, der Guinnessbuch-Rekordhalter ("Despacito") und 5facher Latin Grammy Gewinner, sang bereits beim Echo 2018 mit Helene an seiner Seite und freute sich besonders auf ihr Duett. Mit "Despacito" und "Échame La Culpa" brachten Helene Fischer & der Latin-König das sonnige Sommerfeeling in die Show. Außerdem performte Luis Fonsi seine Single "Impossible". Zu den weiteren Künstler, die mit Helene Fischer in der Show performten, gehören neben Ben Zucker auch Michelle und Maite Kelly.



Mit der "Helene Fischer Show" krönt Helene Fischer ihr Jahr 2018, das ihr u.a. den "Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts" bescherte für ihr selbstbetiteltes Album, das bereits zum zweiten Mal in Folge als erfolgreichstes Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Insgesamt stand "Helene Fischer" über 81 Wochen in den Charts, davon 54 Wochen in den Top 10 und vier Mal auf Platz 1.



Alle Auftritte gibt es hier zu sehen:



Helene Fischer & Kerstin Ott: https://www.youtube.com/watch?v=_m6vy1Q-jrQ Helene Fischer & Eros Ramazzotti: https://www.youtube.com/watch?v=UY126D-Savw Helene Fischer & Luis Fonsi: https://www.youtube.com/watch?v=dKHLVyPc4_o



Die Show wird am 31.12. im ZDF um 14.10 Uhr als Wiederholung ausgestrahlt.



Kerstin Ott & Helene Fischer - "Regenbogenfarben" ist ab sofort erhältlich.



OTS: Universal Music Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/23162 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_23162.rss2



Pressekontakt: ute.gottwald@umusic.com