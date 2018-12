FRANKFURT (Dow Jones)--Dank der massiven Erholung an den US-Börsen am Vortag startet der DAX-Future am Donnerstag kräftig erholt in den Handel. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt bis 8.30 Uhr um 132 auf 10.647 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.701 und das Tagestief bei 10.587 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.053 Kontrakte. Charttechnisch ist der DAX-Future weiterhin stark angeschlagen, es droht ein erneuter Test des Jahrestiefs bei 10.513 Punkten.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2018 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.