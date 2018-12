Die Aktien von Zalando haben sich am Donnerstag mit Rückenwind guter Branchenvorgaben um 3,37 Prozent erholt. Damit setzten sie sich etwas weiter vom tiefsten Niveau seit vier Jahren ab.

In den USA waren starke Einzelhandelswerte am Vortag eine wichtige Triebfeder eines marktbreiten Kurssprungs. Sie hatten zur Wochenmitte an den New Yorker Börsen von der Hoffnung auf eine starkes Weihnachtsgeschäft profitiert, und Anleger lassen sich nun hierzulande von dieser wieder aufkeimenden Zuversicht anstecken. Zuletzt war Zalando schwer gezeichnet von eher schlechten Nachrichten aus der Branche.

Ein Händler verwies in Deutschland auf ebenfalls positive Signale zum späten Weihnachtsgeschäft. Laut dem Handelsverband HDE waren die Umsätze in der Woche vor dem vierten Advent deutlich anzogen. Laut einer Trendumfrage der Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels waren fast die Hälfte der größeren und rund ein Drittel der kleineren Betriebe mit der jüngsten Umsatzentwicklung zufrieden./tih/mis

ISIN DE000ZAL1111

AXC0058 2018-12-27/09:07