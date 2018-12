Der deutsche Leitindex notiert am Donnerstag zunächst kaum verändert. In New York und Tokio hatten die Kurse zuletzt stark angezogen.

Nachdem die Frankfurter Börse fünf Tage lang geschlossen war, startete der Dax am Donnerstag fast unverändert in den Handel. Er notierte zuletzt bei 10.622 Punkten 0,11 Prozent im Minus. Am letzten Handelstag vor Weihnachten hatte der Dax 0,2 Prozent höher bei 10.609 Punkten geschlossen.

Weltweit war über die Weihnachtstage an den Aktienmärkten einiges passiert: Am Heiligabend hatten mehrere große US-amerikanische Aktien-Indizes mehr als zwei Prozent verloren, um dann am gestrigen Mittwoch wieder kräftig zuzulegen. Der Dow-Jones-Index legte 1086 Punkte und damit fast fünf Prozent zu. In Asien folgten Anleger am Donnerstag den guten Vorgaben.

"Die hohe Volatilität der amerikanischen Börsen dürfte für eine gewisse Verunsicherung der Anleger in einem ohnehin sehr nervösen Marktumfeld sorgen", sagte Marktanalyst Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer in Stuttgart in Bezug auf den deutschen Aktienmarkt.

Vorbörsliche Indikatoren hatten während der Weihnachtsfeiertage den deutschen Leitindex in Richtung 10.000 Punkte taxiert. "Hier wird derzeit negative Börsenstimmung gemacht, mit der Anleger aus den Märkten gedrängt werden", erläutert Markus Schön, Geschäftsführer der DVAM Vermögensverwaltung. Gerade in der aktuell handelsarmen Zeit sorge dies für irrationale Kursausschläge. "Deswegen muss die Empfehlung lauten: Ruhe bewahren und keinesfalls Aktien aktuell verkaufen", meint er.

Zwei entspannte letzte Handelstage in diesem Jahr signalisiert bereits das Handelsblatt-Dax-Sentiment, eine wöchentliche Umfrage unter mehr als 3200 Anlegern zur Börsenstimmung. Mehrere Indikatoren sind auf neue Negativ-Rekordwerte gefallen, die gelten aus Sentimentsicht als Kontraindikatoren. "Es gibt kaum noch Verkäufer", meint Börsenexperte Stephan Heibel nach Auswertung der aktuellen ...

