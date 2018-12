Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die spektakuläre Gegenbewegung an der Wall Street mit Indexgewinnen bis zu 6,8 Prozent beim technologielastigen Nasdaq-100-Index hat am Donnerstag die Akteure an den Börsen in Ostasien und Australien in Kauflaune versetzt.

Der Aktienmarkt in Japan ließ den desaströsen 5-prozentigen Kurseinbruch vom Dienstag fast wieder vergessen. Dem Kurssprung des Dow-Jones-Index um gut 1.000 Punkte bzw. 5 Prozent nach oben folgte der Nikkei-Index mit einem Aufschlag von 3,9 Prozent auf 20.078 Punkte. Das war das größte Tagesplus seit gut zwei Jahren. Bereits am Vortag hatte er sich um knapp 1 Prozent erholt.

Die massive Kurserholung an den US-Börsen nach deren etwa halb so stark ausgefallenen Kursrückschlägen am verkürzten Handel an Heiligabend trieb die Indizes an den anderen Plätzen zwar ebenfalls nach oben, allerdings nicht so stark wie in Tokio, weil es dort zuletzt auch keine vergleichbaren Rückschläge gegeben hatte. In Sydney ging der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 1,9 Prozent aus dem Tag, in Taiwan legte der stark technologielastige Leitindex um 1,7 Prozent zu.

Für die Erholungsbewegung der Aktienkurse in den USA nach vier vorangegangenen Handelstagen mit Verlusten sorgte vor allem, dass es aus der Administration von US-Präsident Donald Trump hieß, der Präsident versuche nicht, US-Notenbankchef Jerome Powell aus seinem Amt zu entfernen. Trump hatte Powell zuletzt wegen der erneut erhöhten US-Zinsen scharf kritisiert

Konjunktursorgen und Handelsstreit bremsen in China

In Seoul reichte es nur für ein Miniplus am Aktienmarkt. Im Zaum gehalten wurde die Entwicklung dort von einer Reihe von Dividendenausschüttungen, mithin ex Dividende gehandelten Aktien. Das drückte auf den Kospi, bei dem es sich wie bei den meisten Indizes um einen sogenannten Kursindex handelt, der Dividenden nicht berücksichtigt.

An den chinesischen Börsen gingen zwischenzeitliche moderate Gewinne wieder verloren. Schanghai und Hongkong gaben bis zu 0,7 Prozent nach. Im Handel hieß es, Konjunktursorgen hätten schwerer gewogen als die günstigen Vorgaben. Marktteilnehmer wie Jingyi Pan von IG stellten zudem angesichts der starken US-Gewinne skeptisch die Frage, wie nachhaltig diese sein könnten.

Laut Analystin Margaret Young von CMC Markets waren zwar auch die mittlerweile niedrigen Bewertungen asiatischer Aktien ein Grund für die Erholung, gleichwohl hält sie das Potenzial nach oben für begrenzt wegen des Handelsstreits und des eingetrübten fundamentalen Ausblicks angesichts zuletzt schwacher Daten aus China und Europa.

Ölpreise kommen leicht zurück

Größte Tagesgewinner waren Aktien aus dem Technologiesektor, vor allem aber dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise im Zuge der massiven Gegenbewegung in den USA um fast 9 Prozent nach oben geschossen waren. In Sydney legte der Subindex der Ölaktien um 3,2 Prozent zu.

Im asiatischen Handel kamen die Ölpreise derweil etwas zurück, Brentöl kostete zuletzt 53,75 Dollar je Fass, 1,3 Prozent weniger als am Vortag.

Die Rally bei den Ölpreisen sei ein klares Signal, dass der Ölmarkt von den tumultartigen Vorgängen am Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden sei, sagte Marktstratege Stephen Innes von Oanda. Auslöser sei ein Bündel von Faktoren gewesen, wie die unglückliche politische Entwicklung in Washington, die höheren US-Zinsen, die Verlangsamung der Konjunktur in China und der allgegenwärtige US-chinesische Handelsstreit.

Am Devisenmarkt fiel der Yen deutlich zurück, nachdem er zuletzt als sicherer Hafen stark gesucht gewesen war und zugelegt hatte. Der Dollar ging zuletzt mit 110,86 Yen um, verglichen mit 110,40 zur gleichen Zeit am Vortag.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.597,20 +1,88% -7,71% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.077,62 +3,88% -11,80% 07:00 Kospi (Seoul) 2.028,44 +0,02% -17,79% 07:00 Schanghai-Comp. 2.483,09 -0,61% -24,94% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.462,89 -0,73% -14,26% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.641,56 +1,72% -9,41% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.051,47 +1,34% -10,34% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.689,97 +1,04% -6,91% 10:00 BSE (Mumbai) 35.863,30 +0,60% +6,06% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1389 +0,3% 1,1356 1,1401 -5,2% EUR/JPY 126,29 -0,1% 126,41 126,61 -6,6% EUR/GBP 0,8999 +0,2% 0,8983 0,9004 +1,2% GBP/USD 1,2656 +0,1% 1,2641 1,2661 -6,4% USD/JPY 110,89 -0,4% 111,31 111,06 -1,5% USD/KRW 1120,80 -0,4% 1124,86 1125,75 +5,0% USD/CNY 6,8848 -0,0% 6,8854 6,9032 +5,8% USD/CNH 6,8936 -0,0% 6,8945 6,9035 +5,8% USD/HKD 7,8337 +0,1% 7,8285 7,8331 +0,3% AUD/USD 0,7053 -0,2% 0,7064 0,7061 -9,8% NZD/USD 0,6716 -0,2% 0,6730 0,6738 -5,4% Bitcoin BTC/USD 3.757,75 -1,3% 3808,1150 4.209,63 -73,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,70 46,22 -1,1% -0,52 -20,4% Brent/ICE 53,71 54,47 -1,4% -0,76 -14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,52 1.266,96 +0,1% +1,56 -2,6% Silber (Spot) 14,99 15,03 -0,3% -0,05 -11,5% Platin (Spot) 795,30 797,50 -0,3% -2,20 -14,4% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,3% -0,01 -19,7%

December 27, 2018 03:36 ET (08:36 GMT)

