Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) eine Aktienanleihe Classic 8,75% 2019/06 (ISIN DE000DDR0T21/ WKN DDR0T2) mit dem Basiswert Munich Re vor.Im ersten Halbjahr 2018 habe die Münchener Rück eine Schadenbelastung verzeichnet, die leicht unter dem langjährigen Durchschnitt gelegen habe. Im dritten Quartal 2018 habe die Belastung durch Großschäden infolge von tropischen Wirbelstürmen zwar zugenommen. Dennoch habe der Rückversicherer von Juli bis September ein operatives Ergebnis von 1.040 Mio. Euro verbuchen können. Im Vorjahreszeitraum hätten extrem hohe Schäden durch mehrere Hurrikans zu einem operativen Verlust von -1.732 Mio. Euro geführt. Die gebuchten Bruttobeiträge hätten sich im dritten Quartal um 4,2% auf 12.790 Mio. Euro erhöht. In den ersten neun Monaten habe die Münchener Rück einen Gewinn von 2,04 Mrd. Euro erzielt, sodass das Gewinnziel für 2018, für das eine Spanne von 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro vorgegeben worden sei, erreicht werden sollte. Aufgrund der schweren Waldbrände in Kalifornien im vierten Quartal, die die Münchener Rück einen niedrigen, eventuell auch mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten könnten, sowie der gesunkenen Aktienkurse in den vergangenen Wochen dürfte der Konzern eher die Mitte der avisierten Spanne erreichen. ...

