Wien (www.anleihencheck.de) - In Summe markiert 2018 seit 2005 das zweite bzw. vierte Jahr mit einem negativen Gesamtertrag für Investment Grade (IG; -1,3%) sowie High-Yield (HY; -3,1%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hierbei sei anzumerken, dass in der historischen Betrachtung zumindest eine geringe Abkoppelung des EUR IG Credit-Marktes vom High-Yield Markt beobachtbar sei. So haben wir auf Indexebene im IG Segment die zuletzt Anfang 2016 beobachtbaren Spreadhöchststände nahezu wieder erreicht, während im HY Bereich diese doch noch ein Stück entfernt sind, so die Analysten der RBI. Nach den deutlichen Spreadanstiegen in den letzten Monaten sehen wir aufgrund unseres Makrobildes durchaus etwas Potenzial für eine kurzfristige Gegenbewegung an den EUR Credit-Märkten in den ersten Monaten 2019, so die Analysten der RBI. Wenngleich die Analysten in einem Umfeld von steigenden Staatsanleiherenditen, anhaltenden politischen Risiken als auch geringerem Wirtschaftswachstum im weiteren Jahresverlauf 2019 in Summe von weiter steigenden Risikoprämien ausgehen würden. Zu sehr hätten sich zuletzt die Einzeltitelthemen sowohl im Investment Grade als auch HY Segment gehäuft. ...

