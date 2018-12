Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von den geldpolitischen Vorstellungen aus dem Oval Office lassen sich die US-Zentralbanker scheinbar nicht aus dem Konzept bringen, so die Deutsche Börse AG.Die aus heutiger Sicht vorgesehenen zwei Zinsschritte für das kommende Jahr hätten Akteure an den internationalen Finanzmärkten auf dem falschen Fuß erwischt. Viele Marktteilnehmer seien bis 20.12. von einer Zinspause in den Vereinigten Staaten für 2019 ausgegangen und hätten mit Aktienverkäufen reagiert. Als sicher geltende Bonds hätten von der gestiegenen Risikoaversion nicht profitieren können. US-Treasuries und Anleihen vieler europäischer Staaten seien ebenfalls zumeist abgestoßen worden. ...

