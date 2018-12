Jena - Das alte Jahr neigt sich mit grossen Schritten dem Ende zu. Jetzt ist es Zeit, inne zu halten und ein kurzes Resümee zu ziehen, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und über sinnvolle Vorsätze nachzudenken. Wer folgende Tipps befolgt und einige Dinge nicht (mehr) macht, kann im neuen Jahr in jedem Fall eine Menge zu seiner eigenen Sicherheit beitragen.

Smarter Wildwuchs

Ob Smart TVs, Notebooks, Smartphones oder Assistenten wie Alexa und Google Home: Alle diese Geräte lassen sich leicht ins heimische Netzwerk integrieren. Viele Anwender nutzen die Möglichkeiten im smarten Zuhause, ohne sich um das Thema Sicherheit zu kümmern. Diese Arglosigkeit ruft Cyberkriminelle auf den Plan. Mit ein paar kleinen Tricks lassen sich die ungebetenen Gäste jedoch einfach aussperren. So empfiehlt es sich, für alle smarten Geräte ein getrenntes Netzwerk einzurichten. Das funktioniert ganz einfach mit dem Gäste-WLAN des Routers. Durch diese einfache Massnahme sind private Daten auch dann noch sicher, wenn beispielsweise eine verseuchte App den smarten Fernseher befällt. Hacker haben somit keine Chance, Ransomware über ein smartes Gerät einzuschleusen und wichtige Daten zu verschlüsseln. Zugänge zu den Einstellungen des Routers sollte man mit einer Passphrase - einem Anmeldesatz - absichern. Ausserdem sollte man regelmässig prüfen, ob bei allen Geräten automatisch Updates durchgeführt werden und sie auf dem aktuellsten Stand sind. Der Heimnetzwerk-Scanner, der in ESET Internet Security enthalten ist, hilft dabei, den Überblick über alle Geräte im heimischen Netz zu behalten. Er zeigt an, ob eines oder sogar mehrere Geräte verwundbar sind. Wird eine Schwachstelle ermittelt, kann man über die Software direkt die Einstellungen vieler Geräte öffnen und die Sicherheit optimieren.

Digitaler Striptease

Soziale Netzwerke sind voller privater ...

