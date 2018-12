Deutsche wollen laut einer Umfrage des Bankenverbandes nicht auf ihre Sparkonten verzichten, am zweitliebsten nutzen sie Fonds. Anders sähe es wohl aus, hätten sie mehr Geld.

Trotz der Niedrigzinsen ist das Sparkonto in der Gunst der Anleger in Deutschland deutlich gestiegen. Nach einer Umfrage des Bankenverbandes BdB bevorzugten in diesem Jahr 39 Prozent ein Sparkonto oder einen Sparplan. Vor zwei Jahren waren es noch 22 Prozent.

Auf Rang zwei kamen Fonds, dort investierten 34 Prozent der Anleger (2016: 20 Prozent), wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Befragung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...