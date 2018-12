BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Private-Equity-Markt hat sich 2018 laut einer aktuellen Erhebung deutlich abgekühlt. Er bleibe aber auf einem hohen Niveau, betonte das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY auf Basis einer Analyse des deutschen Private-Equity-Marktes. "Die Finanzinvestoren investierten zuletzt eher zurückhaltend", erklärte Michael Kunz, der Leiter Private Equity für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei dem Unternehmen. "Nach einem guten Start ins Jahr zogen sie in der zweiten Jahreshälfte merklich die Bremse an."

Allerdings zeige eine im langjährigen Vergleich nach wie vor hohe Anzahl an Transaktionen, dass Finanzinvestoren weiterhin ein großes Interesse an Deals hätten. Sie tätigten laut der Studie allerdings nach 227 Deals im außergewöhnlich starken Jahr 2017 nur noch 216 im laufenden Jahr, und auch das Dealvolumen ging von 19,4 Milliarden Euro auf 17,9 Milliarden Euro zurück. 2017 hätte die höchste Anzahl an Deals und den zweithöchsten Transaktionswert seit der Finanzkrise markiert, hieß es.

Mit 112 Deals wurde 2018 die höchste Anzahl für ein erstes Halbjahr überhaupt gezählt, erklärte EY weiter. Der Verkauf des Eschborner Energiedienstleisters Techem für 4,6 Milliarden Euro war den Angaben zufolge der größte Private-Equity-Deal des Jahres. Neben den Finanzinvestoren hätten aber auch strategische Investoren abgewartet. Ihre Transaktionen seien von 42 auf 23 Milliarden Euro gesunken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2018 04:30 ET (09:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.