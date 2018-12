Zürich - Die Stimmung der Ökonomen und Analysten mit Blick auf den Schweizer Konjunkturverlauf in den kommenden sechs Monaten hat sich im Dezember wieder etwas aufgehellt. Der CS-CFA-Indikator, der die Erwartungen der Experten misst, hat sich im November auf -22,2 Punkte erhöht, nachdem sich der Index im November noch auf -42,1 Punkte abgeschwächt hatte.

Damit bewegt sich der Indikator erstmals wieder im Bereich vor der Kurskorrektur im Herbst, wie die Credit Suisse in ihrer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Eitel Sonnenschein herrscht jedoch gemäss der Bank nicht. So widerspiegle sich die derzeitige Verunsicherung an den Märkten in den Analystenschätzungen zur Entwicklung des Goldpreises sowie des Frankens. Rund die Hälfte der Befragten gehen laut Mitteilung von einem Anstieg des Goldpreises und 40 Prozent von einer Aufwertung des Frankens aus.

Leichte bessere Entwicklung in China erwartet

Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...