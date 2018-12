Paris - Der EuroStoxx50 hat nach den Weihnachtsfeiertagen nachgegeben. Der Leitindex der Eurozone war am Donnerstag noch positiv in den Handel gestartet, bevor er ins Minus rutschte und auf den tiefsten Stand seit gut 2 Jahren absackte. Gegen Mittag stand das Börsenbarometer noch 0,45 Prozent im Minus bei 2960,52 Punkten.

Der französische Cac 40 hingegen rückte am Donnerstag um 0,14 Prozent auf 4633,03 Punkte vor. Für den britischen FTSE 100 wiederum ging es um 0,62 Prozent auf 6644,45 Zähler nach unten. Insgesamt hielten sich die Anleger nach dem heftigen Hin und Her an der Wall Street im bisherigen Wochenverlauf zurück. In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Heiligabend stark nachgegeben, hatte sich am Mittwoch aber wieder stark erholt. Am Donnerstag zeichneten sich aber schon wieder Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...