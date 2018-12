München (ots) -



- Vier Episoden à 90 Minuten ab 1. Januar immer dienstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere auf FOX - Nach dem Roman "Der Gefrierpunkt des Blutes" von Bestsellerautor Antonio Manzini - Wahlweise im italienischen Original oder der deutschen Synchronfassung



Der Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) ist nicht das, was man unter einem vorbildlichen Polizist versteht. Mit seinem sarkastischen, charismatischen und launischen Temperament nimmt es der Römer nicht allzu genau mit dem Gesetz. Als er Selbstjustiz begeht, wird der alternde Kommissar in das provinzielle, bergige Aostatal zwangsversetzt: Eine Strafe, die den Lebemann hart trifft. Doch er tut einfach, was er am besten kann: Mordfälle lösen. Die auf den düsteren Kriminalromanen des Bestsellerautors Antonio Manzini basierte Serie, kehrt am 1. Januar um 21.00 Uhr auf FOX zurück.



Über "Rocco Schiavone"



Das Schicksal meint es zu Beginn von Staffel 2 nicht gut mit Rocco Schiavone. Nach dem Mord an Adele (Anna Ferzetti), einer langjährigen Freundin seines besten Freundes Sebastiano (Leone Miccichè), wird der eigenwillige Kriminalbeamte von seinen Vorgesetzten in die Mangel genommen. Was will Enzo Baiocchi (Adamo Dionisi) von ihm? Und was hat sich zwischen ihm und Baiocchi wirklich abgespielt? Aber Rocco schweigt eisern. Er will die Polizei aus dem Fall heraushalten - auch, weil er Sebastiano ein folgenschweres Versprechen gegeben hat. Die packende Krimiserie basiert auf den düsteren Kriminalromanen des Bestsellerautors Antonio Manzini ("Der Gefrierpunkt des Blutes").



Sendetermine:



- Die zweite Staffel von "Rocco Schiavone" exklusiv auf FOX als deutsche TV-Premiere ab 1. Januar 2019 immer dienstags um 21.00 Uhr - Wahlweise im italienischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar



