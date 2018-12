Bis Ende August konnte der deutsche Technologieindex vom weltweiten Hype der Technologiebranche im Vergleich zu den restlichen Indizes überdurchschnittlich profitieren und legte bis Anfang September auf ein Niveau von 3.049 Punkten zu. Nur wenig später setzte zunächst eine zwischengeschaltete Konsolidierung ein, die sich im Laufe der Wochen jedoch in einen crashartigen Abverkauf zurück auf die wichtige Horizontalunterstützung bestehend seit November 2017 um 2.400 Punkten entwickelt hat. In dieser Woche ist das Barometer erneut an diesen Support herangelaufen, wodurch jetzt eine mittelfristig wichtige Entscheidung gefällt werden muss.

Index auf Messers Schneide

Trotz der überdeutlichen Kursreaktion der US-Indizes im gestrigen Handel können deutsche Werte keine signifikanten Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...