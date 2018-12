Nach der fulminanten Erholungsrally zur Wochenmitte wird die Wall Street zur Eröffnung am Donnerstag wieder mit einem deutlichen Minus erwartet. Damit dürften wieder die Sorgen vor einer Abschwächung der globalen Konjunktur und die politischen Unsicherheiten die Oberhand gewinnen, so ein Teilnehmer. "Trotz des kräftigen Aufschlags am Vortag ist es zu früh zu glauben, dass sich die Märkte nun in einer kräftigen Erholung befinden", warnt Chef-Marktstratege Hussein Sayed von FXTM. Solche kräftigen Kurserholungen seien in einem Bärenmarkt nicht ungewöhnlich, so der Teilnehmer weiter.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell ein Minus von 1,7 Prozent am Kassamarkt an. Begünstigt würden die starken Bewegungen der Märkte durch die dünnen Umsätze um die Feiertage und den Jahreswechsel, heißt es.

Die Börse bewege sich aktuell in einer Abwärtsspirale, "weil sich die US-Konjunktur letztlich am Beginn eines zyklischen Abschwungs befindet, der 2020 in einer leichten Rezession enden dürfte", merkt Erik Nielsen, Chefökonom bei Unicredit, an. Zudem bleiben die Befürchtungen um eine mögliche Einmischung von US-Präsident Donald Trump in die Politik der US-Notenbank und der weiter ungelöste Handelskonflikt mit China dem Markt als Störfaktoren erhalten. "Es hat sich nichts geändert", so Analyst Yusuke Sakai von T&D Asset Management.

Die weiter geltende Haushaltssperre in den USA hat auch Auswirkungen auf die Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten. Das US-Handelsministerium hat die Bekanntgabe von Daten vorerst eingestellt. Dies betrifft auch die Verkäufe von Neubauten im Monat November, die eigentlich am Donnerstag bekannt gegeben werden sollten. Dagegen werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember wie geplant veröffentlicht.

Unternehmensmeldungen sind dünn gesät. Gegen den Trend könnte es mit der Aktie von General Dynamics zur Eröffnung leicht nach oben gehen. Das Unternehmen hat einen Auftrag von der US-Navy im Volumen von 1,11 Milliarden Dollar erhalten. Die Aktie wird bislang vorbörslich noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel war es um 0,2 Prozent nach oben gegangen.

December 27, 2018 06:16 ET (11:16 GMT)

