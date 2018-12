Köln (ots) -



Am 20. Juni 2019 wäre der in Köln geborene Komponist Jacques Offenbach 200 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit der Kölner Offenbach-Gesellschaft und der Stadt Köln feiert der WDR das Jubiläum gleich ein ganzes Jahr lang: "Der Westdeutsche Rundfunk wird mit seinem Kulturprogramm WDR 3 im Offenbach-Jahr die Rolle des 'European Media Host' übernehmen", so WDR 3-Programmchef Prof. Karl Karst, "und sowohl mit eigenen Projekten und Produktionen als auch mit Übertragungen von Konzerten und Opern sowie mit Podiumsdiskussionen und natürlich mit umfassender Berichterstattung im Hörfunk und Fernsehen das Jubiläum national und auch international verbreiten."



Unter dem Motto "Yes we Cancan" widmet Köln dem Erfinder der Operette ein Jahr voller Veranstaltungen in Musik, Theater, Tanz und Literatur und erinnert so an Leben und Werk des weltberühmten Komponisten. Als herausragende WDR-Projekte sind geplant: Das WDR 3 Geburtstagskonzert am 20. Juni 2019 ab 20 Uhr im Großen Sendesaal des WDR Funkhauses - ein exklusiv für WDR 3 konzipiertes Geburtstags-Programm des Schauspielers Dominique Horwitz. Des Weiteren sendet WDR 3 am 22. Juni 2019 live aus der Kölner Philharmonie den "Offenbach-Operettenzauber" mit dem WDR Funkhausorchester. Das WDR 3 Forum veranstaltet zudem im ganzen Jahr hochbesetzte Podiumsdiskussionen rund um den Europäer Jacques Offenbach (monatliche Ausstrahlung jeweils sonntags, 18 Uhr).



Der Auftakt zum Offenbach-Jahr 2019 bei WDR 3: - Sonntag, 30. Dezember 2018, 18.04 - 19.00 Uhr, WDR 3 Forum Offenbachs Erzählungen. Auftakt zum 200. Geburtstag des Komponisten 2019



- Dienstag, 1. Januar 2019, 15.04 - 16.00 Uhr, WDR 3 Musikporträt Offenbachs teuflische Galoppaden - Freitag, 11. Januar 2019, 20.04 - 22.00 Uhr, WDR 3 Konzert Offenbachiade



- Sonntag, 27. Januar 2019, 18.04 - 19.00 Uhr, WDR 3 Forum Jakob oder Jacques? Offenbach als deutsch-französischer Grenzgänger



Das gesamte WDR-Programm zum Offenbach-Jahr sowie weitere Informationen finden Sie auf www.wdr3.de und über das WDR 3-Hörertelefon 0221 56789 333.



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Carla Schmidt 0221-220 7124 carla-johanna.schmidt@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de