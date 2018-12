Der vorletzte gabb des Jahres. Morgen gibt es noch einen Halbtagshandel. Es ist schon verrückt: Am 25.12. lagen ATX und DAX nach einem Dow-Rutsch zu Weihnachten ausserbörslich um je 4 Prozent im Minus, beim ATX sah man die Taxe 2596. Dann der gestrige Tage mit plus 5 Prozent in Amerika: Angebliche Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie die Zusicherung von Berater Kevin Hassett, dass der Job von Jerome Powell 100% sicher sei. Konsumwerte schoben die Rally an, Amazon legten 9,5 zu nach einem Rekord-Weihnachtsgeschäft. Nach dem Einbruch am Montag sprach Trump von einer "gigantischen Gelegenheit". Seinen Shutdown darf man auch nicht vergessen natürlich. Dass die Handelskonflikte nicht gut kommen, ist klar. Laut einer ...

