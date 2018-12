HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Tencent Holdings beteiligt sich erneut in einer Investmentrunde am ebenfalls in China beheimateten Startup Yuanfudao. Mit der neuen Finanzierungsrunde, die von Tencent Holdings Ltd. geleitet wurde, sammelt die Homework App Yuanfudao weitere 300 Mio....

Den vollständigen Artikel lesen ...