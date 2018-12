Die Behörden in Neu Delhi wollen die dramatisch hohe Luftverschmutzung eindämmen. Die Feuerwehr hat Wasser von Hochhäusern gespritzt, um Staub zu binden.

Angesichts einer gesundheitsgefährdenden Luftverschmutzung haben die indischen Behörden in der Hauptstadt Neu Delhi die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Die spritzte am Donnerstag Wasser von Hochhäusern, um Staub zu binden und Feuer aus brennendem Müll zu löschen. Zudem wurde in der Millionenmetropole jegliche Bautätigkeit untersagt.

Der Smog mit schlechter Luft dauert seit Sonntag an. Da wurde die höchste Schadstoffbelastung des Jahres gemessen: Der Index für Luftqualität mit Daten für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Stickstoffdioxid erreichte den Wert von 450. Ursachen der Luftverschmutzung ...

