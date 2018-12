Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat ihr neues Rundschreiben "Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" veröffentlicht. Mittels transparenter und strenger Anforderungen an die beaufsichtigten Unternehmen soll damit die Effektivität und Effizienz der Geldwäscheprävention am österreichischen Finanzmarkt weiter erhöht werden. Die Veröffentlichung kommt am Ende eines Jahres, das durch schwere Geldwäscheskandale in einigen europäischen Ländern gekennzeichnet war. Die FMA will mit dem Rundschreiben den österreichischen Finanzmarkt weiter von diesen negativen Entwicklungen abgrenzen. Sie habe in den vergangenen Jahren viel in die Verbesserung von Regulierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...