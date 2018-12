2017 gab es noch einen leichten Rückgang bei der Sprengung von Bankautomaten. In diesem Jahr rechnet das BKA mit einem neuen Höchststand.

Die Diebe schlagen früh am Morgen zu. Anwohner schrecken aus dem Schlaf. Die Täter jagen einen Geldautomaten in die Luft, um an die Banknoten im Innern zu gelangen. Und wie so häufig fliehen sie unerkannt vom Tatort, diesmal im mittelhessischen Gießen. Der Automat steht im Erdgeschoss eines Gebäudes, das auch Wohnungen beherbergt.

Verletzt wird bei der Tat vor wenigen Wochen niemand, aber: "Die Gefährdung ist immens", sagt Jörg Reinemer, der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mit Blick auf die schwer einzuschätzenden Folgen einer Detonation. Das Risiko betreffe vor allem die Täter, in Einzelfällen aber auch unbeteiligte Dritte. Zum Glück geht es meistens glimpflich aus: Der Polizei wurde etwa im Jahr 2017 kein einziger Fall mit Verletzten bekannt.

Im ausklingenden Jahr 2018 verging kaum eine Woche, in der nicht irgendwo in Deutschland ein Gerät in die Luft flog oder eine Sprengung zumindest versucht wurde. "Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2017 auf 268 Fälle rechnen wir für das Jahr 2018 mit einem neuen Höchststand und mindestens 350 Fällen", teilt dazu das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit.

Von Januar bis Oktober zählte das BKA insgesamt 311 Taten, wobei die Diebe nur in 122 Fällen Beute machen konnten. Auch in Gießen flohen die Täter ohne Bargeld. ...

