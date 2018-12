Madrid und Las Vegas (ots/PRNewswire) -



QUANTIC NANOTECH, eine Produktsparte der spanischen DEMAC S.A. Gruppe, gab heute bekannt, dass auf der CES 2019 in Eureka Park das erste echte Wearable zur Versorgung, Vorbeugung und häuslichen Behandlung von Osteoarthritis präsentiert werden wird.



Das neue Produkt ist einfach und komfortabel und für den Hausgebrauch geeignet. Es lässt sich über jedes beliebige Smartphone bedienen oder als alleinstehendes IoT-Gerät verwenden, das ortsfern von medizinischem Personal kontrolliert wird.



"Vor drei Jahren wurde bei mit Osteoarthritis der Hand diagnostiziert. Die Behandlung im Krankenhaus fand ich so mühselig und kompliziert, dass ich mich entschloss, eine einfachere und effizientere Lösung für Patienten zu entwickeln", sagte Jose Luis Torre, CEO der DEMAC Gruppe und Autor zahlreicher veröffentlichter Patente mit internationaler Relevanz.



Das Produkt wurde bereits bei verschiedenen internationalen Shows wie InPEX (Pittsburgh), ITEX (Indonesien) und 'Salon International des Inventions' (Genf) ausgezeichnet und integriert hochmoderne Technologien wie Legierungen mit Formgedächtnis und Werkstoffe der neuesten Generation.



Dr. Juan Mulero, Rheumaspezialist am Hospital Ruber Internacional in Madrid, sagte:



"Die maßgerechte Ausführung und Möglichkeit der Applikation topischer Behandlungen bei diesem Produkt kann bei Osteoarthritis der Hand sehr nützlich sein. Mit diesem Produkt lassen sich gleichzeitig und auch über Nacht verschiedene Behandlungsmodalitäten auf die betroffene Hand anwenden. Von dieser Erkrankung sind viele Menschen betroffen. Laut der Framingham Ostearthritis Study führt sie in den USA bei 16 % aller männlichen und 8 % aller weiblichen Patienten zu Schmerzen und Deformitäten. Um eine Osteoarthritis der Hand zu versorgen, werden sowohl nicht-pharmakologische als auch pharmakologische Ansätze kombiniert. Als pharmakologische Erstlinienbehandlung werden topische nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente empfohlen, und Schienen bieten Wärme, Stütze und Stabilisierung der Gelenke."



QUANTIC NANOTECH hat bereits Startkapital für die Produktentwicklung mobilisiert und ist auf der Suche nach spezialisierten Risikokapitalgebern für die rasche weltweite Implementierung.



Rheuma und Osteoarthritis sind sehr häufige Erkrankungen und der Hauptgrund für Krankzeiten weltweit. In den USA allein verursachen sie Kosten durch medizinische Behandlung und Einkommensverlust von 304 Mrd. USD, was 1 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA entspricht (Quelle: arthritis.org - 2013).



Informationen zu DEMAC S.A.



Die DEMAC S.A. Gruppe wurde 1992 von einem Team aus innovationsbegeisterten Ingenieuren gegründet. Sie besitzt zahlreiche Patente und bedient den Verbrauchermarkt in Spanien und den USA.



