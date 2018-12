Um 5: DAX kommt der 10.000er Marke näher - Wall Street liefert grandiose Show ab

Dem schlechtesten Handelstag an Heilig Abend folgte die größte in Punkten gemessene Rally am gestrigen Mittwoch. Über Tausend Punkte konnte der Dow Jones zulegen. Heute geht es in fast ähnlichem Tempo wieder abwärts.

Zurück bleiben fragende Gesichter, was das aktuell für Bewegungen sind. War es gestern ein Umschwenken der Stimmung oder nur eine Rally, in der sich diejenigen, die auf dem falschen Fuß erwischt wurden, wieder eindecken mussten - daraus entstehen in der Regel brutale kurzfristige Anstiege. Die stärksten Rallies werden in Bärenmärkten verzeichnet und sind teilweise sogar charakteristisch für diese.

