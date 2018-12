Der Kurs des Euro hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1425 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch zeitweise bei 1,1353 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1377 (Montag: 1,1408) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8790 (0,8766) Euro gekostet.

Enttäuschende Daten zum US-Verbrauchervertrauen brachten den Dollar am Nachmittag unter Druck. Der vom privaten Marktforschungsinstitut Conference Board erhobene Indikator war im Vergleich zum Vormonat um 8,3 Punkte auf 128,1 Zähler gefallen. Analysten hatten im Mittel nur mit einem Rückgang auf 133,5 Punkte gerechnet. Zuletzt hatte sich auch die Stimmung an den Finanzmärkten eingetrübt.

Weiterhin sorgen die politischen Turbulenzen in den USA für Verunsicherung. Es ist immer noch kein Ende der teilweisen Schließung der Regierungsbehörden in Sicht. Donald Trump machte am Donnerstag erneut die oppositionellen Demokraten für den Stillstand verantwortlich. Der US-Präsident beharrt weiterhin auf einer Grenzmauer zu Mexiko.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90073 (0,90038) britische Pfund, 126,14 (126,47) japanische Yen und 1,1279 (1,1312) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1274,68 Dollar gehandelt. Das waren 7,55 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he

