Vor allem bei Investoren aus den USA und aus Großbritannien sind deutsche Unternehmen beliebt. Doch chinesische Investoren scheinen das Interesse an Deutschland verloren zu haben.

Der Run ausländischer Investoren auf deutsche Unternehmen hält an. Das Interesse chinesischer Firmen ist allerdings deutlich gesunken. Das geht aus Daten der Beratungs- und Prüfungsgesellschaften EY und PwC hervor. EY zufolge gab es in diesem Jahr 34 Übernahmen oder Beteiligungen durch Unternehmen aus China, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Donnerstag berichtete. Das sei der niedrigste Wert seit fünf Jahren und eine Halbierung gegenüber dem Höhepunkt 2016. Im vergangenen Jahr hatte es EY zufolge 54 Transaktionen gegeben, 2016 waren es noch 68.

Insgesamt sind deutsche Unternehmen bei ausländischen Investoren jedoch weiter begehrt. PwC geht für das Gesamtjahr von 815 bis 850 Transaktionen aus. Bis Mitte November wurden 732 angekündigte Deals von Firmen und Finanzinvestoren ...

