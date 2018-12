Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag merklich gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,21 Prozent auf 163,71 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,22 Prozent.

Der Anleihemarkt profitierte von der anhaltenden Unsicherheit an den Finanzmärkten. So waren die Aktienmärkte in Europa und den USA erneut unter Druck geraten. Weiterhin sorgen die politischen Turbulenzen in den USA für Verunsicherung. Es ist immer noch kein Ende der teilweisen Schließung der Regierungsbehörden in Sicht. Donald Trump machte am Donnerstag erneut die oppositionellen Demokraten für den Stillstand verantwortlich. Der US-Präsident beharrt weiterhin auf einer Grenzmauer zu Mexiko.

Zudem stützten am Nachmittag enttäuschende Daten zum US-Verbrauchervertrauen die Festverzinslichen. Der vom privaten Marktforschungsinstitut Conference Board erhobene Indikator war im Vergleich zum Vormonat um 8,3 Punkte auf 128,1 Zähler gefallen. Analysten hatten im Mittel nur mit einem Rückgang auf 133,5 Punkte gerechnet./jsl/he

