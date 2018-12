Die Aktie von Aurora Cannabis hat am vergangenen Freitag einen weiteren Rücksetzer erlitten. Kurz vor Weihnachten ging es um -1,6% nach unten. Aus der Perspektive der charttechnischen Analysten sieht es so aus, als solle die Aktie in den kommenden Wochen weiter an Boden verlieren. Denn die Unterstützungen Höhe von 4,30 Euro werden jetzt auf den Prüfstand gestellt, wenngleich es an diesem Donnerstag wieder leicht nach oben ging.

Doch auf der Oberseite gibt es bereits erhebliche Widerstände. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...