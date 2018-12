Die Aktie der Lufthansa ist am letzten Freitag um mehr als 5% nach unten gesackt. Dies ist kurz vor Weihnachten ein alarmierendes Signal gewesen. Auch nach den Feiertagen geht es weiter abwärts. Insofern sind Analysten der Auffassung, die Aktie könnte in den kommenden Wochen eine schwierigere Phase durchleben. Chartanalysten in Deutschland sind weithin der Auffassung gewesen, dass der Wert einen neutralen Bereich erreicht habe. Dies ist jedoch mit den jüngsten Kursverlusten nicht mehr vereinbar. ... (Frank Holbaum)

