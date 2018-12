Die Aktie hat am Tag nach Weihnachten deutlich verloren. Es ging am Donnerstag um fast 3% nach unten. Chartanalysten verweisen auf den Umstand, dass der Titel deutlich im Abwärtstrend verläuft. Innerhalb des vergangenen Monats ist es für die Aktie um fast 19% nach unten gegangen. In den vergangenen beiden Wochen allerdings stieg der Kurs wieder leicht an und erholte sich.

Insofern ist jetzt die Frage zu stellen, ob es in den kommenden Wochen eine Chance auf eine weitergehende Erholung gibt. ... (Frank Holbaum)

