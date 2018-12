Siemens hat nach den Feiertagen einen weiteren Abschlag hinnehmen müssen. Zuletzt kämpfte die Aktie wieder um den Eintritt in den charttechnischen Aufwärtstrend oder zumindest in den charttechnischen neutralen Modus. Der Wert hatte die Marke von 100 Euro nach oben durchbrochen, was nach Meinung von Charttechniken ein erstes Signal hätte sein können, die vorhergehenden Verluste der vergangenen drei Monate wieder aufzuholen. Doch nun fiel die Aktie wieder zurück in den zweistelligen Kursbereich. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...