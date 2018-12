Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil unterstützt den Vorstoß des früheren SPD-Chefs Martin Schulz, Spitzenposten in der Partei wie den Kanzlerkandidaten durch die Mitglieder bestimmen zu lassen. "Ich bin 2012 durch einen Mitgliederentscheid Spitzenkandidat (in Niedersachsen) geworden. Wenn es mehrere Kandidaten gibt, bin ich sehr dafür, dass die SPD bei wichtigen Personalentscheidungen so verfährt", sagte Weil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).

In Sachen innerparteilicher Demokratie müsse sich die SPD aber von der CDU nichts vormachen lassen. "Die CDU hat noch nicht einmal ihre Mitglieder über Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn abstimmen lassen."