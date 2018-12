Düsseldorf (ots) - Der FDP-Bundestagsabgeordnete Karlheinz Busen hat Hartz-IV-Zahlungen an junge, gesunde Menschen ohne Gegenleistung als Provokation für Erwerbstätige kritisiert. "Bis zum 35. Lebensjahr würde bei mir kein gesunder Bürger einen Cent Arbeitslosengeld II ohne Gegenleistung bekommen. Außer bei Krankheit könnte jeder auch Spargel stechen", sagte Busen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die Menschen müssten mehr "rangenommen" werden. Handwerker, Bauarbeiter, Pfleger oder Reinigungskräfte fühlten sich nicht ernst genommen. "Der Arbeiter, der 40 Stunden in der Woche schrubbt, ist frustriert, wenn Hartz IV-Empfänger mit Mietzuschuss und Freibeträgen für andere Leistungen ähnlich viel Geld haben, ohne einen Finger zu rühren." Ein Großteil von ihnen könne sehr wohl arbeiten.



