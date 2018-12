Sie wollen gründen? Dann suchen Sie eine Nische, in der Sie sich auskennen.

Am Anfang steht das Misstrauen. Denn es stimmt zwar, dass der Ursprung jedes Unternehmens eine Idee ist. Das aber bedeutet nicht, dass aus jeder Idee auch ein Unternehmen werden kann.

Wer gründen möchte, sollte sich deshalb zum Beispiel fragen: Sind Menschen bereit, für das zu bezahlen, was ich anbieten will? Habe ich ein Produkt, das sonst niemand so gut oder günstig herstellen kann? Oder eine Dienstleistung, die es in der Form noch nicht gibt? Nur wenn die Antwort auf all diese Fragen "Ja" lautet, sind überhaupt die Mindestvoraussetzungen für den Start als Unternehmer erfüllt.

Und die Zahl der Menschen, die so sehr von ihren Plänen überzeugt sind, sinkt derzeit. Der Erfolg der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" trübt mitunter den Blick: Noch nie haben so wenige Deutsche den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt wie derzeit. Im Jahr 2017 haben sich nur 557 000 Menschen den Schritt in eine Existenzgründung zugetraut, wie die Förderbank KfW in ihrem aktuellen Gründungsmonitor schätzt. Das liegt nach Angaben der KfW vor allem am gut laufenden Arbeitsmarkt. Der bietet derzeit so viele Möglichkeiten ...

