Mehr als 70 Folkloreaktivitäten für Besucher aus 15 Emiraten und Gouvernements

Zehntausende Besucher kamen zum Nationalen Festival für Kulturerbe und Kultur in seiner 33. Auflage, das vom saudischen Ministerium für Nationalgarde in Janadria organisiert wurde und unter dem Motto "Treue und Loyalität" stand. Das Dorf für Kulturerbe beim Festival sowie die Vorführungen von Folkloregruppen aus verschiedenen Regionen Saudi-Arabiens und einiger Länder des Persischen Golfs sind sehr beliebt und gelten als Meilensteine im Sinne der schönsten Elemente des greifbaren und nicht greifbaren kulturellen Erbes des Königreichs Saudi-Arabien.

Heritage Activities at 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)