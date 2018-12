Trotz internationaler Unsicherheiten zeigte sich die deutsche Wirtschaft 2018 in guter Form. Im kommenden Jahr wird sie Experten zufolge an Dynamik verlieren. Doch wie wirkt sich das auf den Arbeitsmarkt aus?

Die deutsche Konjunktur verliert Experten-Prognosen zufolge 2019 etwas an Dynamik. Sollte sich an den jetzigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nichts grundlegend ändern, werde die Wirtschaft im kommenden Jahr nur noch um 1,5 Prozent wachsen, sagten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur voraus. Internationale Unsicherheiten trübten die Aussichten auch im kommenden Jahr ein.

Vor allem die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten mit China, die Haushaltsplanungen Italiens und der bevorstehende Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) würden die Stimmung dämpfen. "Für die Industrie ist das ein Cocktail, der schwer verdaulich ist", sagte DZ-Bank-Volkswirt Michael ...

Den vollständigen Artikel lesen ...